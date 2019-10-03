Son Dakika: Depremde hasar gören Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi, yıkılıp yeniden inşa edilecek

Son Dakika: Depremde hasar gören Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi, yıkılıp yeniden inşa edilecek

Son dakika: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın, 26 Eylül'deki depremde hasar gören Veterinerlik Fakültesi'nin yıkılıp yeniden inşa edileceğini duyurdu.

03.10.2019 12:43

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın, 26 Eylül'de gerçekleşen 5,8'lik depremde hasar gören ve kolonlarında çatlaklar oluşan Veterinerlik Fakültesi'nin yıkılıp yeniden inşa edileceğini duyurdu.

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