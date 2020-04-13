Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama Son dakika: İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Soylu, sessizliğini bozarak, "Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu arttırmıştır." dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta aldığı iki günlük sokağa çıkma yasağının getirilmesine ilişkin gelen tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün istifa kararı almıştı. Ancak Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi. Görevine yeniden dönen Soylu, suskunluğunu bozarak konuya ilişkin ilk kez açıklama yaptı.

Soylu, Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi sorumluluğumuzu arttırmıştır." dedi.

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