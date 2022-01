Son Dakika: Kar megakenti esir aldı! Trakya istikametinden gelen araçların İstanbul'a girişine izin verilmeyecek

Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarının ardından bir açıklama da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla vatandaşlara seslenen Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, akşam saatlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

TRAKYA'DAN İSTANBUL'A GİRİŞE İZİN VERİLMEYECEK

Vali Yerlikaya yaptığı bir diğer son dakika uyarısıyla da, ikinci bir duyuruya kadar Trakya'dan İstanbul'a seyahat eden araçların kente girişinin yasaklandığını bildirdi. Yerlikaya, paylaşımında ''Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.'' sözlerine yer verdi.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE UYARDI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin kapatıldığını duyurdu.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Trakya tarafından İstanbul'a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır. Araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerekmektedir" denildi.

İMAMOĞLU: BASKIN KAR YAĞIŞLARI BİZİMLE OLACAK

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) basın mensupları ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vatandaşlara birtakım uyarılarda bulundu.

İstanbul'un herhangi bir yerinde her an ani bastıran kar yağışları görülebileceğini belirten İmamoğlu, 'Meteorolojinin verdiği uyarılara göre her an baskın yağışları bizimle olacak. Vatandaşlarımıza olan uyarımız devam etmektedir. Her ne kadar trafikle ilgili akışı en verimli şekliyle şu an sürdürdüğümüzü ifade etsek de bir anda bastıran bir kar, kış koşullarına hazırlık olmayan bir araç ya da yoğunlaşan trafikten dolayı tıkanıklık o yollara hizmet etmemizi de engelleyecek. Lütfen vatandaşlarımız bu koordineli çalışmalarına bizimle devam etsinler. Hiçbir vatandaşımız acil ihtiyacını hissettiğinde kendini yalnız hissetmesin. Bizler 7/24 onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri