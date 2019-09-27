İstanbul Valiliği, 9 ilçede 14 okulun tatil edildiğini duyurdu
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da 9 ilçede 55 okul incelendi, 14 okul bir gün süreyle tatil edildi" denildi.
İstanbul Valiliği, dün meydana gelen 5,8'lik depremin ardından İstanbul'daki 9 ilçede 14 okulun bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan İstanbul Valiliği Acil Durum Yönetim Merkezi, çalışmalarına kesintisiz olarak devam edildiğini duyururken, hasar ihbarı yapılan binalarda ön tespit çalışmaları başlattığını duyurdu. Valilik, çalışmalar doğrultusunda hasar tespiti yaptığı 14 okulda bir gün süreyle tatil ilan etti.
Tatil edilen okulların listesi şöyle;
Sultangazi: İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa: Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler: Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece: Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri: Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy: Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece: Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu, Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu
Maltepe: Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca: Arif Nihat Asya MTAL