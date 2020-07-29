Son Dakika | İSTANBUL-?Kurban etini 12 saat dinlendirin?
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Son Dakika | İSTANBUL-?Kurban etini 12 saat dinlendirin?

Son dakika haberi: ?Kurban etini 12 saat dinlendirin?

29.07.2020 11:20 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:39

?Kurban etini 12 saat dinlendirin?

İSTANBUL, (DHA) ' Kurban Bayramı öncesi et tüketimine yönelik tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Bülent Nazlı, sosyal mesafe kuralına, maske takılmasına ve hijyene dikkat edilmesini vurgulayarak, eti yemeden 12 saat dinlendirmek gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Nazlı, 'Eti 12 saat kadar dinlendirirseniz yumuşar, aromatik maddeler açığa çıkar. Olgunlaşmış olur daha sağlıklıdır' dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Nazlı, kurban etinin tüketimine yönelik bilgi verdi. Kurban Bayramı'nın hayvan ve insan hareketi olacağı birçok risk barındırdığını aktaran Prof. Dr. Nazlı, 'Bu yolculuklarda hayvandan hayvana, hayvandan insana geçebilecek birçok hastalık var. Eğer kurallara uyulmazsa sağlık sorunları ortaya çıkar. Şimdi bide koronavirüs salgını ortaya çıktı. Bayramda tokalaşmaya, yakınlaşmaya dikkat edin. Maske takın, sosyal mesafe kuralına uyun, hijyeni ihmal etmeyin' diye konuştu.

'HAYVAN SATIŞ YERLERİNDE HİJTEN KURALLARINA UYULMALI'

Hayvan satış yerlerinde yavaş yavaş hareketlenmenin olacağını belirten Prof. Dr. Nazlı, 'Satış tamamlandıktan sonra hayvan kesim yerlerine götürülecek ve orada da hareket olacaktır. Hayvan satış yerlerinde hijyen kurallarına çok dikkat edilip her türlü önlemin alınması lazım. Satış yerlerinde çalışacak kişilere eğitim verilmelidir. Veteriner hekimler mutlaka kontrolleri yapmalıdır. Hayvanın sağlıklı taşındığına dair dezenfeksiyon belgesi olması gerekiyor. Bir tane gözden kaçan hasta hayvan olursa o hastalık hem diğer hayvanlara bulaşabilir hem de insanlara geçebilir. Ortamı sık sık dezenfekte etmek lazım, hayvan acı çektirilmeden usulüne uygun kesilmedir. Hayvanın kesilmesinden parçalanmasına kadar hijyen koşullarına dikkat edilmelidir' ifadelerini kullandı.

HAYVAN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Prof. Dr. Nazlı, 'Hayvan pazarına giden vatandaş veteriner hekim olup olmadığına baksın. Hayvan çok zayıf, gebe olmamalı, ağzından, burnundan, gözünden akıntı, salya gelmemelidir. Hayvan öksürüyorsa, huzursuzsa, yerinde durmuyorsa dikkat edin öyle hayvanı almayın, veteriner hekim mutlaka baksın' dedi.

'ETİ İYİ PİŞİRİN'

'Hayvan kesildikten sonra belli bir süre olgunlaşması gerekiyor' diyen Prof. Dr. Bülent Nazlı, 'Eti 12 saat kadar dinlendirirseniz yumuşar, aromatik maddeler açığa çıkar o yüzden belli bir süre dinlendirdikten sonra tüketmelerinde yarar var. Buzdolabında dinlendirin, uzun süreli kullanımlar için ailede kaç kişi varsa günlük tüketilecek şekilde parçalara bölüp yağlı kağıtlara sararak, buzlukta saklayın. O zaman et ziyan olmaz. İhtiyacınız olunca çıkarın buzdolabında çözdürün öyle tüketin. Eti iyi pişirin, kalın keserseniz iç kısımları çiğ kalır. Ette bakteriler iç kısımlarda olabilir, içinin pişmesine özen gösterin. Piştiğini anlamak için hafif gri rengine dönecek, üzerine bastırdığımız zaman da hala biraz su çıkması gerekiyor' diye konuştu.

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Son Dakika | İSTANBUL-?Kurban etini 12 saat dinlendirin?

Kaynak: DHA

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