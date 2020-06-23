Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
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Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi

Son dakika: İstanbul'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış esnasında Çatalca ilçesinde bir hortum meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

23.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:34

Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için günlerdir uyarısını yaptığı sağanak yağış ve dolu, öğleden sonra etkili oldu. Yağış esnasında İstanbul'un Çatalca ilçesinde ise bir hortum meydana geldi.

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur hayatı felç etti. Mevsim normallerinin üzerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi.

Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Etkili yağış nedeniyle rögarlardan sular taştı. Sahilde köpeğiyle yağmura yakalanan bir kadın tarihi bir çeşmenin çatı altına sığındı.

Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi

ÇATALCA'DA HORTUM

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış esnasında Çatalca ilçesinde bir hortum meydana geldi. Feci olaya dair ölü ya da yaralı bildirimi yapılmazken o anlar kameralara yansıdı.

Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi

Güncel Manşet

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