Son Dakika: İstanbul 4.6 şiddetindeki depremle beşik gibi sallandı! Deprem anı kamerada

24.09.2019 11:03

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Marmara Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında saat 10.30'da 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise saat 11.01 sıralarında Silivri açıklarında 4.6 şiddetinde yaşandı.

İstanbul'u sallayan 4.6 şiddetindeki deprem anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Sarsıntı anında vatandaşların paniğe kapılarak dükkanlarından dışarı çıktığı görülüyor.

Silivri'nin 20.18 kilometre açığında saat 11.01'de gerçekleşen ve 4.6 büyüklüğünde ölçülen depremin ardından, en büyüğü 3.4 olan 9 artçı deprem daha meydana geldi.





Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıklarken AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.6 derinliğini ise 5.36 kilometre olarak açıkladı.

9 ARTÇI DEPREM OLDU

Depremin ardından Marmara Denizi'nde en büyüğü 3.4 olan 9 artçı deprem daha meydana geldi.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI: HAZIR OLMADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk bilgilere göre bir bina yıkılması ve can kaybı yok. Depremlere hazır olunmadığını söyleyebilirim. Biz çok ivedi bir şekilde konutlarımızın güvenli hale getirilmesi için kentsel dönüşüm müdürlüğünden tutun da bir plan yapılması dahil çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yapı stokunun iyileştirilmesi yanında acil durumlarla ilgili eylem planlarının çalışmalarının da yapılması lazım. Hazır değiliz maalesef. 4 deprem oldu gibi bir bilgi var elimizde. Uzunca yıldır konuşulan Marmara Denizi, Silivri açıklarında oldu. Bu durum bizi kaygılandırıyor ama kaygı sonucunda yapacağımız şey belli. Yapmamız gerekenler var. Belli noktalarda sorunlarımız var, elimiz kolumuz belli noktalarda bağlı. İstanbul'un hızlı dönüşüme yol açacak bir planlamaya kavuşması için ciddi bir kafa değişikliğine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

SİLİVRİ'DE OKULLAR BOŞALTILDI

Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Öğrenciler korku içinde binayı terk etti. Öğrenciler güvenlik önlemlerinin ardından okula dönüş yaptı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada "Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şuan bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Depremin en yakın yerleşim yerlerine uzaklıkları şöyle:



"BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİN AYAK SESLERİ OLABİLİR"

Profesör Doktor Şükrü Ersoy, CNN Türk ekranlarında katıldığı programda depremle ilgili olarak korkutan açıklamalarda bulundu. Beklenen büyük depremin eninde sonunda geleceğini vurgulayan Ersoy, "Bu tabii büyük marmara depreminin ayak sesleri olabilir. Bu yer kabuğunu kırabilecek bir büyüklüğe sahip değil. Öncü müdür bilmemiz mümkün değil. Vatandaşların bir süre sokakta nefes almarlından fayda görüyorum. Eninde sonunda da büyük deprem de gelecektir" şeklinde konuştu.