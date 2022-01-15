Son dakika: İş kadınına 'uyuşturucu kumpası' şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı (2) - Haberler
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Son dakika: İş kadınına 'uyuşturucu kumpası' şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı (2)

Son dakika: İş kadınına 'uyuşturucu kumpası' şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları iş insanı N.C. adlı kadının villasına şantaj için uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden S.Ç., M.D., İ.F., M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö.

alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları iş insanı N.C. adlı kadının villasına şantaj için uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden S.Ç., M.D., İ.F., M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


İstanbul'da uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberler: alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları iş insanı N.C. adlı kadının villasına şantaj için uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden S.Ç., M.D., İ.F., M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö.

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