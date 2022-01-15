Son dakika: İş kadınına 'uyuşturucu kumpası' şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı (2)

Son dakika haberler: alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları iş insanı N.C. adlı kadının villasına şantaj için uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden S.Ç., M.D., İ.F., M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö.

alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları iş insanı N.C. adlı kadının villasına şantaj için uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden S.Ç., M.D., İ.F., M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.