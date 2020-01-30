: Son dakika: Irkçı Yunan milletvekilinin Türk Bayrağını yırtmasına Türkiye'den ilk tepki

30.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:04

Avrupa Parlamentosu oturumunda Türk bayrağını yırtarak skandal bir harekete imza atan ırkçı milletvekiline Türkiye'den ilk tepki geldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'' dedi.

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı. Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

IRKÇI VEKİLDEN SKANDAL HAREKET

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti. Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" dedi ve kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

TÜRKİYE'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Türkiye adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ile ırkçılığa artık dur demeli" açıklamasını yaptı. Öte yandan oturumun yöneticisi de itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyleyerek ırkçı vekile tepki göstermişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili olarak ırkçı vekile sert sözler sarf etti. Çelik, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler" dedi.

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