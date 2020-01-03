Son Dakika: ABD tarafından öldürülen Süleymani'nin yerine İsmail Kaani atandı
Son dakika: İran dini lideri Hamaney, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.
ABD'nin gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin hayatını kaybetmesi, dünya gündemine bomba gibi düştü. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadığı öğrenildi.
İRAN'DAN TEHDİTLER
İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'yi tehdit ederek, "ABD ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin" dedi.
Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.
İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.