: Son Dakika: İran'da koronavirüs tespit edilen 2 kişi hayatını kaybetti

19.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:29

Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken en son Türkiye'nin komşusu İran'a da sıçradı. İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

KORONAVİRÜS İRAN'DA 2 CAN ALDI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

ÜLKEDE ALARM VERİLDİ

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti. Virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini söyleyen Kadir, ihtiyaç olması halinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını aktardı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere, 2 bin 11'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185'e çıktı. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248'e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881'e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376'ya ulaştı.





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