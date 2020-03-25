Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi Son dakika: İran'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 143 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 77'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle ölü sayısı günbegün artarken, komşumuz İran'da ölümcül salgının esiri olmuş durumda. Son 24 saatte yaşanan 143 can kaybı ile birlikte ülkedeki toplam can kaybı 2 bin 77'ye yükseldi.

2 BİN ÖLÜMÜ GÖREN 4'ÜNCÜ ÜLKE OLDU

İran koronavirüs sebebiyle 2 binden fazla can kaybı yaşayan dördüncü ülke oldu. İtalya, Çin ve İspanya'dan sonra en fazla ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunan İran'da, salgın sebebiyle hayat neredeyse durma noktasına geldi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Koronavirüsün her gün neredeyse 100'ün üzerinde can aldığı İran'da toplam vaka sayısı 24 bin 811'e yükseldi. Binlerce insanın durumunun kritik olduğu ülkede, 8 bin 913 kişi ise virüsün pençesinden kurtularak sağlığına kavuştu.

RUHANİ: KORONAVİRÜSTE İKİNCİ DALGA YAŞANABİLİR

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında birinci dalgayı aştıklarını ancak Nevruz Bayramı için tatile çıkan vatandaşların dönmesiyle ikinci dalganın başlayabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da kendisi dışında tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Nevruz Bayramı tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarında Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için sert tedbirler aldıklarını aktaran Ruhani, "Hastalığın ilk dalgasını aşmayı başardık ancak önümüzde yeni bir dalga olabilir." uyarısında bulundu.