Son dakika! Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 49 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika! Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 49 kişi hayatını kaybetti

20.11.2020 22:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:28
Son dakika! Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 49 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 49 artarak 11 bin 883'e yükseldi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 49 artarak 11 bin 883'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 543 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 883'e, vaka sayısı ise 531 bin 769'a çıktı.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 904 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 460 bin 394'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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