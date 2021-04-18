Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin üssüne roket saldırısı

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne Katyuşa roketleri ile saldırı düzenlendiği bildirildi. İlk belirlemelere göre; üsse atılan 5 füzeden 2'si üsse isabet etti. Saldırı sonucunda 2 kişi de yaralandı.