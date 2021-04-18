Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin üssüne roket saldırısı
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Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin üssüne roket saldırısı

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin üssüne roket saldırısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne Katyuşa roketleri ile saldırı düzenlendiği bildirildi. İlk belirlemelere göre; üsse atılan 5 füzeden 2'si üsse isabet etti. Saldırı sonucunda 2 kişi de yaralandı.

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne Katyuşa roketleri ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Beled Askeri Hava Üssü'ne atılan 5 roketten 2'si üssün içerisine düştü. Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

4 Nisan'da Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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