Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin üssüne roket saldırısı
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne Katyuşa roketleri ile saldırı düzenlendiği bildirildi. İlk belirlemelere göre; üsse atılan 5 füzeden 2'si üsse isabet etti. Saldırı sonucunda 2 kişi de yaralandı.
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne Katyuşa roketleri ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Beled Askeri Hava Üssü'ne atılan 5 roketten 2'si üssün içerisine düştü. Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.
4 Nisan'da Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlenmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı