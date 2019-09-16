Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

16.09.2019 09:42

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordineli çalışmayla Irak'ın kuzeyine ortak operasyon düzenledi.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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