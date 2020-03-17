Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Son dakika: İletişim Başkanı Altun, ortaya atılan sokağa çıkma yasağının geleceğine dair iddialara, "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor" şeklinde yanıt verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve 7 bini aşkın insan hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, 10 Mart'ta Türkiye'ye de sıçradı ve bir haftada 47 vaka tespit edildi. Bu durum alınan önlemlerin artmasına sebep olurken, kamuoyunda sokağa çıkma yasağının geleceği iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialara İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi. Altun yaptığı açıklamada, vatandaşlar arasında sıkça dillendirilen bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"SÖYLENTİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Altun, "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuz var'' dedi.

TÜRKİYEDE VAKA SAYISI 47

Tüm dünyada 7 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüs geçtiğimiz hafta ülkemize de sıçradı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı. Ülkede henüz koronavirüs sebebiyle can kaybı yaşanmazken, virüse yakalanan vatandaşların durumunun iyi olduğu belirtildi.