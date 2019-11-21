Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun "İddialar gerçek dışı" dedi.

21.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:20
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı

CHP'li bir siyasetçinin, 'nde Cumhurbaşkanı 'ı ziyaret ettiği ve Erdoğan'ın kendisine "CHP'nin genel başkanı olmalısın" dediği iddialarıyla ilgili İletişim Başkanı 'dan yalanlama geldi. Altun, "Böyle bir görüşme olmamış, böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir" dedi.

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Haber Videosu: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı
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