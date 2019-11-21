Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı

21.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:20

CHP'li bir siyasetçinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği ve Erdoğan'ın kendisine "CHP'nin genel başkanı olmalısın" dediği iddialarıyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi. Altun, "Böyle bir görüşme olmamış, böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir" dedi.

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