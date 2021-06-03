Son Dakika | İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, biri çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, biri çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Antalya- Fethiye karayolu Gölbent mevkiinde meydana geldi. Seydikemer'den Antalya yönüne giden Ramazan Ali Menteş (43) yönetimindeki 48 HJ 566 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Sezgin'in (31) kullandığı 48 BBA 17 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekişinin yaptığı kontrolde, sürücü Menteş'in öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü Mehmet Sezgin ile araçtaki Ahmet Sezgin (22), Furkan Alp Sezgin (1) ve Furkan Çal (19) çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 


Son Dakika | İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da köprüden düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Sedat Peker Fatma Şahin Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 16:21:04. #1.16#

title