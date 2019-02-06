İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'daki çöken binanın olduğu yere gidiyor.

ERDOĞAN, İKİ BAKANA TALİMAT VERDİ

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un olay yerine gitmeleri talimatını verdi.

8 KATLI BİNADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Kartal'da, patlama sonrası 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü.

ENKAZ ÇEVRESİNE SÜREKLİ ÇAĞRILAR YAPILIYOR

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri, enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım ediyor. Binada yaşayanların yakınları da haberi alarak olay yerine akın etti.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kaldığı belirtilen 4 kişiden 2'si yaralı kurtarıldı. Olay yerinden geçen kişilerin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.