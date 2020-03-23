Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlattı.

Tüm Türkiye'nin gündemi Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde 30 can alan koronavirüsken, sosyal medyada ölümcül salgına ilişkin asılsız paylaşımlar ve haberler yayılmaya başladı. İçişleri Bakanlığı, halkı paniğe ve korkuya sevk eden bu hesaplar için harekete geçti ve haklarında adli işlem yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Bakanlığımızca sosyal medyada son 1 hafta içerisinde terör örgütü propagandası yapan, halkı kin, nefret, korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provakatif koronavirüs paylaşımı yapan toplam 1748 hesap hakkında çalışma yapıldı. Tespit edilen bu hesapların genelinin başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.

316 HESAP TESPİT EDİLDİ

Tespit edilen hesaplar arasında son dönemde dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan, Türkiye'de de görülen Koronavirüs(COVID-19) ile ilgili olarak; algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yaymak suretiyle kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef göstermeye yönelik 316 hesap tespit edildi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

COVID-19 ile alakalı paylaşım yapan 316 hesabıniçerisinde başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütlerine müzahir şahısların paylaşımlarının da bulunduğu belirlendi. Bu bağlamda anılan paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlem yapıldı.

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