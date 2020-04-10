Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını anlattı
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Süleyman Soylu, Zonguldak, Güncel

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını anlattı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaştı. Bakan Soylu, "Yarın fırınlar açık olacak, su dağıtıcılar da açık olacak, marketler kapalı olacak" dedi.

10.04.2020 23:13 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:23
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağının pazar saat 24.00 itibarıyla sona ereceğini belirten Bakan Soylu, "Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler" dedi.

"BİR TELAŞA GEREK YOK"

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili bütüm detayların valilere gönderildiğini belirten Soylu, "İşin başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Dört temel meseleyi kaçırmadık. Birincisi kamu düzeni, ikincisi sağlık sisteminin ayakta kalması, üçüncüsü üretimin devam etmesi, dördüncüsü sosyal izolasyon. Akşamüstü sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu itibariyle 30 + Zonguldak'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlara çağrım şudur bir telaşa gerek yok. Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını anlattı

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