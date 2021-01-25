Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine sosyal medyadaki fotoğrafı altına yazdığı yorumda küfür ettiği belirtilen şüpheli hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Twitter'da hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle şüpheli E.E. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli için 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli E. E. Twitter'daki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği gerekçesiyle"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmıştı.

SOYLU İSYAN ETMİŞTİ

Bakan Soylu, hastanede 45 gündür tedavi gören annesi Servet Soylu'ya küfür eden şahsın serbest bırakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmış, duruma şu sözlerle isyan etmişti: "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım"