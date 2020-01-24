Son Dakika: Hulusi Akar'dan deprem sonrası ilk açıklama: İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok
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Son Dakika: Hulusi Akar'dan deprem sonrası ilk açıklama: İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok" dedi.

24.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:40

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine 'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi. Elazığ Sivrice'deki büyük depremin ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

İKİ BAKANDAN AÇIKLAMA

Şiddetli depremin ardından Milli Savunma Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir yok" dedi.


Haber Videosu

: Son Dakika: Hulusi Akar'dan deprem sonrası ilk açıklama: İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok
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