Son Dakika: Hulusi Akar'dan deprem sonrası ilk açıklama: İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok" dedi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi. Elazığ Sivrice'deki büyük depremin ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.
İKİ BAKANDAN AÇIKLAMA
Şiddetli depremin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "İl merkezi ve askeri tesislerden olumsuz bir haber yok" dedi.