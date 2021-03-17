Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü
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Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

17.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:41

Son dakika! Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü, HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e indi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

MECLİS'TEKİ YENİ SANDALYE DAĞILIMI

Hakkında kesinleşmiş hükmün Meclis'te okunmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. HDP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 55'e indi. AK Parti'nin Meclis'teki vekil sayısı 289, CHP'nin 136, MHP'nin 48, İYİ Parti'nin ise 36.

GERGERLİOĞLU PROSTESTOSU

Meclis'te karar öncesi bir de eylem yaşandı. 22. dönem AK Parti Milletvekili Abdurrahim Aksoy aslında oturması yasak olan basın locasında otururken bir anda Genel Kurul'da ayağa kalkarak Gergerlioğlu kararını protesto etti. DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Aksoy, Meclis polisi tarafından salondan apar topar çıkarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

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