Son dakika: Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
31.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:08
Son dakika haberleri: Hatay'ın Samandağ ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Vakıflı Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı alanda, bazı zeytin ağaçları zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli