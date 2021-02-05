Son dakika... Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Payas ilçesinde bir fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir fabrikada elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.

İlçedeki bir fabrikada elektrik işçisi olarak çalışan Mehmet Altan (24), iş yerinde meydana gelen bir arızayı tamir ederken elektrik akımına kapıldı.

Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altan'ın öldüğünü belirledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman