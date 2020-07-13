Son dakika! Hatay'da coşkulu şampiyonluk kutlaması
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Son dakika! Hatay'da coşkulu şampiyonluk kutlaması

Son dakika haberi: Hatay'da coşkulu şampiyonluk kutlaması (2)ŞAMPİYON HATAYSPOR, COŞKUYLA KARŞILANDITFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor deplasmanından 3 puan ile ayrılan Hatayspor, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

13.07.2020 03:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 04:03

Hatay'da coşkulu şampiyonluk kutlaması (2)

ŞAMPİYON HATAYSPOR, COŞKUYLA KARŞILANDI

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor deplasmanından 3 puan ile ayrılan Hatayspor, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hatayspor kafilesini taşıyan otobüs gece saatlerinde kente giriş yaparken, kalabalık taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Elde ettiği şampiyonluk ile 53 yıllık Süper Lig hasretine son veren Hatayspor, kentte büyük coşku ile karşılandı. Şampiyonluğu kutlayan taraftarlar takım otobüsüne alkışlarla eşlik ederek şampiyonluk coşkusunu yaşadı. Hatay'ın Erzin ilçesinden Antakya'ya kadar gelen Hatayspor futbolcuları ve yönetimi taraftarlarla birlikte şampiyonluğu kutladı. Kente giriş sırasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, taraftarları selamladı. Başkan Savaş'a CHP Hatay Milletvekilleri İsmet Tokdemir ve Mehmet Güzelmansur eşlik etti.

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Son dakika! Hatay'da coşkulu şampiyonluk kutlaması

Kaynak: DHA

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