: Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi

22.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:25

Berlin'de Libya için düzenelenen Konferans'ta yapılan görüşmeler neticesinde duyurulan ateşkes çağrısına rağmen Libya'da gerilim günden güne tırmanmaya devam ediyor.

Darbeci General Hafter, ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.

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