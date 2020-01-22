Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi
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Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi

Son dakika: Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.

22.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:25
Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi

'de için düzenelenen Konferans'ta yapılan görüşmeler neticesinde duyurulan ateşkes çağrısına rağmen Libya'da gerilim günden güne tırmanmaya devam ediyor.

Darbeci General Hafter, ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.


Haber Videosu

: Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi
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