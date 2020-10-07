Son dakika haberleri: Zeytin bahçesine uçan aracın sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Zeytin bahçesine uçan aracın sürücüsü öldü

07.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:53
Son dakika haberleri: Zeytin bahçesine uçan aracın sürücüsü öldü

Son dakika haber: GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin tarlasına uçan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Osanmaz (72) yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, kontrolden çıkarak zeytin tarlasına uçan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Osanmaz (72) yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Kocatepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nizip yönüne giden Osman Osanmaz yönetimindeki, 06 BJ 0536 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki zeytin bahçesindeki ağaçlara çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine giden jandarma çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Osanmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Osanmaz'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.


Son dakika haberleri: Zeytin bahçesine uçan aracın sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Zeytin bahçesine uçan aracın sürücüsü öldü
Son dakika haberleri: Zeytin bahçesine uçan aracın sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Donald Trump Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ali Sürmeli Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Samatta Mbaye Diagne Roland Garros Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Zeytin bahçesine uçan aracın sürücüsü öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 14:58:26. #1.14#
title