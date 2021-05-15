Son dakika haberleri... Yuvadan düşen yavruyu kurtarınca çocukların kahramanı oldular

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yuvasından düşen yavru kuşu yerine koyarak annesine kavuşturan itfaiye ekibi, çocukların kahramanı oldu.