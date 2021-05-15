Son dakika haberleri... Yuvadan düşen yavruyu kurtarınca çocukların kahramanı oldular
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Son dakika haberleri... Yuvadan düşen yavruyu kurtarınca çocukların kahramanı oldular

Son dakika haberleri... Yuvadan düşen yavruyu kurtarınca çocukların kahramanı oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yuvasından düşen yavru kuşu yerine koyarak annesine kavuşturan itfaiye ekibi, çocukların kahramanı oldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yuvasından düşen yavru kuşu yerine koyarak annesine kavuşturan itfaiye ekibi, çocukların kahramanı oldu.

Adapazarı ilçesi Camili 1 Mahallesi 1625 Ada'da yuvadan düşen yavru kuş ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye gitti. Bölgede çalışma gerçekleştiren ekipler, yavru kuşu yerine koyarak annesiyle buluşturdu. Yavru kuşun annesine ulaştırma çalışması sırasında ise çocuklar, büyük mutluluk yaşarken itfaiye ekiplerini alkış yağmuruna tuttu. Çocukların kahramanı olan ekipler görevlerini tamamladıktan sonra hatıra fotoğrafı çekildi. - SAKARYA

Son dakika haberleri... Yuvadan düşen yavruyu kurtarınca çocukların kahramanı oldular
Son dakika haberleri... Yuvadan düşen yavruyu kurtarınca çocukların kahramanı oldular
Son dakika haberleri... Yuvadan düşen yavruyu kurtarınca çocukların kahramanı oldular
Son dakika haberleri... Yuvadan düşen yavruyu kurtarınca çocukların kahramanı oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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