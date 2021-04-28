Son dakika haberleri | YENİDEN-Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı; 2 ölü, 1 yaralı - Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın açıklaması ve aktüel görüntüler
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Son dakika haberleri | YENİDEN-Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı; 2 ölü, 1 yaralı - Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın açıklaması ve aktüel görüntüler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı; 2 ölü, 1 yaralı (3)- Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın açıklaması ve aktüel görüntüler.

Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı; 2 ölü, 1 yaralı (3)- Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın açıklaması ve aktüel görüntüler

Son dakika haberleri | YENİDEN-Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı; 2 ölü, 1 yaralı - Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın açıklaması ve aktüel görüntüler
Son dakika haberleri | YENİDEN-Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı; 2 ölü, 1 yaralı - Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın açıklaması ve aktüel görüntüler
Son dakika haberleri | YENİDEN-Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı; 2 ölü, 1 yaralı - Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın açıklaması ve aktüel görüntüler
Son dakika haberleri | YENİDEN-Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı; 2 ölü, 1 yaralı - Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın açıklaması ve aktüel görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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