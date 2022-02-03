Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2)

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: -Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yemin töreni için Temsilciler Meclisi'ne gelişi -Mecliste karşılama -Yemin metnini okuması -Meclisten detay görüntüler İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella yemin ederek görevine başladıİtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sergio Mattarella,...

-Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yemin töreni için Temsilciler Meclisi'ne gelişi

-Mecliste karşılama

-Yemin metnini okuması

-Meclisten detay görüntüler İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella yemin ederek görevine başladı

İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sergio Mattarella, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yemin ederek ikinci görev dönemine resmen başladı. Mattarella'nın yemin etmesinin ardından parlamenterler kendisini alkışladı.

Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2)

Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2)

Son dakika haberleri! Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı (2)

AA - Güncel

Temsilciler Meclisi, Sergio Mattarella, cumhurbaşkanı, İtalya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title