Son dakika haberleri | Yayaya çarpmamak için manevra yaparken takla attı; kaza anı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, H.K.'nin yayaya çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı.