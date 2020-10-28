Son dakika haberleri... Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı
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Son dakika haberleri... Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı

28.10.2020 16:22 | Son Güncelleme: 28.10.2020 16:36
Son dakika haberleri... Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı

Son dakika gündem haberi... HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında fabrikanın önünde oluşan hortuma kapılan otomobilin sürücüsü, firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın beli kırıldı.

İskenderun'da dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu. Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, tedaviye alındı. 


Son dakika haberleri... Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı
Son dakika haberleri... Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı
Son dakika haberleri... Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı
Son dakika haberleri... Yangında tahliye edilen fabrikanın önünde hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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