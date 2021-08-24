Son dakika haberleri! Yangında ayının saldırdığı genç o anları anlattı
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Son dakika haberleri! Yangında ayının saldırdığı genç o anları anlattı

Son dakika haberleri! Yangında ayının saldırdığı genç o anları anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Balıkesir'de Kazdağları'nda çıkan orman yangınında ayı saldırısı sonucu yaralanan Özkan Kaya, yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı.

Balıkesir'de Kazdağları'nda çıkan orman yangınında ayı saldırısı sonucu yaralanan Özkan Kaya, yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı. Kaya, ayı ile boğuşmasını, "Bir uğultu duydum, böğürtü. Ayı üzerime doğru koşuyordu" sözleriyle anlattı.

Kazdağları'nda çıkan orman yangınında ayı saldırısı sonucu yaralanan gönüllü ormancı Özkan Kaya, saldırı anını anlattı. Kaya, "Zeytinli köyünde oturuyorum. Birkaç zamandır orman idaresine başvurdum. Gönüllü ormancı oldum, dağı bayırı çok severim. Normalde de ayda 2 3 kez dağa çıkarız. Seviyorum dağları. Yangın dereden karşıya geçmişti. Ben de dere kenarına indim. Dere yatağında kumsal falan olduğundan çam yaprakları daha az oluyor onları söndürdüm. Sonra öne çıktım, nefes alayım diye. Kendime geleyim diye düşündüm. Bir uğultu duydum, böğürtü falan. Ayı üzerime doğru koşuyordu. 3 metre falan vardı aramızda kaçmaya fırsatım olmadı. Beni altına aldı. Boğuştuk, suratıma doğru saldırıyordu. Kolumu ısırdı. Nasıl yaptım bilemiyorum, elimi ağzına koydum dilini bastırdım. O ara bıraktı beni. Geriye doğru atıyordu kendini daha iyi ısırmak için. Dilini bastırdım. Kafasını salladı üzerimden attım. Ayağa kalktı ve yukarılara boynum a saldırıyordu. Kaçmak istedim o ara, bacağımdan yakaladı. Boğuşmaya başladık. Ben bunu savurdum, taşa çarptı. Bende düştüm. Ben kalktım ayı da kaldktı. Sonra kaçtı. Yanımdaki polar ile turnike yaptım. Sonra arkadaşlar beni sağlık ekiplerine götürdü" dedi.

Felsefe bölümü son sınıf öğrencisi de olan Özkan Kaya, daha önce çıktığı dağlarda da ayı gördüğünü ve kendisine saldıran ayının orta büyüklüğün üzerinde olduğunu söyledi. Bileğinde ve kolunda kırık olan Özkan Kaya, ağrıları olduğunu söyledi. Kaya, "Isırıklar var vücudumda. Bileğimde kırık var. Bacağımda ve kolumda derin ısırıklar var. Ağrılarım oluyor" cümleleri ile sağlık durumunu özetledi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Yangında ayının saldırdığı genç o anları anlattı
Son dakika haberleri! Yangında ayının saldırdığı genç o anları anlattı
Son dakika haberleri! Yangında ayının saldırdığı genç o anları anlattı
Son dakika haberleri! Yangında ayının saldırdığı genç o anları anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazdağları yanıyor! Ekiplerin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Kazdağları yanıyor! Ekiplerin söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
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