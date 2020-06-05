Son dakika haberleri | Van'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri | Van'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: Van'da uyuşturucu operasyonuVAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurarak arama yaptı.

Son dakika haberleri | Van'da uyuşturucu operasyonu
05.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:42

Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramalarda minibüsün marşpiyel boşluğuna zulalanmış 5 kilo 840 gram metamfetamin, 5 kilo 284 gram Afyon sakızı, 8 sentetik uyuşturucu hap ve Bin 850 lira para ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile birlikte yapılan detaylı aramalarda minibüsün taban altındaki marşpiyel boşluğuna zulalanmış vaziyette 5 kilo 840 gram metamfetamin, 5 kilo 284 gram Afyon sakızı, 8 sentetik uyuşturucu hap ve Bin 850 lira para ele geçirildi. Minibüs sürücüsü ve 2 kişi gözaltına alınırken, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)

Kaynak: DHA

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