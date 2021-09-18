Son dakika haberleri! Ümraniye'de kamyonetin alev alev yandığı anlar kamerada

Ümraniye'de park halindeki kamyonet bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken çevredekiler panik yaşadı. Kamyonetin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 20.30 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Hanzade Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede alev topuna dönen kamyonet kullanılamaz hale geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Kamyoneti kullanılamaz hale getiren yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyonetin alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL