Son dakika haberleri: Ulucami'nin silüeti, müftülük kültür merkezi binası ile kapatılmamalı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Ulucami'nin silüeti, müftülük kültür merkezi binası ile kapatılmamalı

Son dakika güncel haberine göre Şehreküstü Meydanı'nda yer alan İl Müftülüğü'nün Yalova Yolu'na taşınmasından sonra eski binanın yıkılarak, yerine yapılmaya çalışılan Diyanet Kültür Merkezi tepki görüyor.

Son dakika haberleri: Ulucami'nin silüeti, müftülük kültür merkezi binası ile kapatılmamalı
07.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:02

Şehreküstü Meydanı'nda yer alan İl Müftülüğü'nün Yalova Yolu'na taşınmasından sonra eski binanın yıkılarak, yerine yapılmaya çalışılan Diyanet Kültür Merkezi tepki görüyor. Eski Eserleri Sevenler Kurumu, Estetik Kurulu'ndan da geçen 4.5 katlı yeni bina için Ulucami'nin siluetinin yeniden kaybolacağı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Eski Müftülük binasının 1971 yılında Pars Bey Haziresi'ndeki mezarların kısmen nakledilerek alanın açıldığına dikkat çeken Kamu Yararına Derneklerden Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Başkanı Mimar Zafer Ünver, bölgede kültür merkezine ihtiyaç olmadığını, boş durumda olan birçok tarihi binanın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyanet Vakfına tahsis edilebileceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Estetik Kurulu'nda görüşülerek, Osmangazi Belediyesi'nin ruhsat verdiği 4.5 katlı binanın Ulucami'nin Fevzi Çakmak Caddesi ve Şehreküstü Meydanından görüntüsünü etkileyeceğini belirten Mimar Zafer Ünver, "Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi Meydanına, müftülük arsası katılarak büyütülmelidir. Burada Osmangazi Belediyesi yanlış bir ruhsatlandırma yapmıştır. Bu hatadan bina yapılmadan dönülmeledir. Aksi halde Doğanbey'de yapılan TOKİ Binalarının yüksekliği gibi ikinci bir hata yapılacaktır. Bursa'nın tarihi silüeini bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Bursa'nın dünya çapında dillere destan olan tarihi silüetini geri kazanmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Zafer Plaza'dan itibaren başlattığı yıkım çalışmaları gündemde iken, belediyelerin böyle bir yapıya da izin vermesi büyük bir ayıptır. Bursa'da halen restorasyonu devam eden Yıldırım Beyazıt Medresesi başta olmak üzere, kullanılmayan Musa Baba'daki Hançerli Medrese, Hoca Taşkın'daki medrese gibi birçok alan kültür merkezi olarak Diyanet Vakfı'na tahsis edilebilir" diye konuştu.

Diyanet Vakfı tarafından yeniden inşaatı başlanan alanda, tarihi mezarlık olduğunu, Pars Bedreddin Bey ile çok sayıda alim kişinin medfun bulunduğuna dikkat çeken BEESK Başkanı Mimar Zafer Ünver, "Bu alanda 19 kişinin, Şehabeddin Paşa tarafında ise 7 kişinin olmak üzere toplam 26 kişinin mezarının olduğu kayıtlarda yer alıyor. Şehreküstü Meydanının bu tarafı düzenlenirken, Müftülük Binasının yıkıldığı yerde, bu şahsiyetleri hatırlatan bir temsili kabirler ve mezar taşları konularak tarihe mal olmuş Bursalı şahsiyetler, unvanları ve şehre katkıları ile hatırlanmış olur" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu Haber
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Aleyna Çakır öldürüldü mü, intihar mı etti? Otopsi raporu yayınlandı
Aleyna Çakır öldürüldü mü, intihar mı etti? Otopsi raporu yayınlandı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
KADEM, 'erkekler yerini bilsin' akımına tepki gösterdi: Kınıyor ve reddediyoruz
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Leyla Güven Halife Hafter Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Mete Gazoz Semih Özsoy Lionel Messi Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Kadın Sirte Haziran
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Ulucami'nin silüeti, müftülük kültür merkezi binası ile kapatılmamalı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 10:02:42. #1.14#
title