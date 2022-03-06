Son dakika haberleri... Ukrayna'da eli silah tutan siviller yakın çatışma eğitimi alıyor
AA, Jaime Alekos - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Rusya saldırılarının yoğunlaştığı Ukrayna'da kadın ve çocukların komşu ülkelere göçü devam ederken geride kalan Ukraynalı erkeklerin şehir savaşlarına hazırlanmak için silahlı yakın çatışma eğitimi aldıkları gözleniyor.
Rusya saldırılarının yoğunlaştığı Ukrayna'da kadın ve çocukların komşu ülkelere göçü devam ederken geride kalan Ukraynalı erkeklerin şehir savaşlarına hazırlanmak için silahlı yakın çatışma eğitimi aldıkları gözleniyor.