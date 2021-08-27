Son dakika haberleri | Üç aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında
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Son dakika haberleri | Üç aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri | Üç aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta 3 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Çiçekli Caddesi ile Battal Gazi Caddesi kesişimin de meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 58 BF 437 plakalı Renault marka otomobil ile 58 ACC 567 plakalı Renault marka otomobil caddelerin kesişiminde çarpıştı. Kazanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 58 FZ 167 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazada üç kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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