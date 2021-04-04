Son dakika gündem: TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu
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Son dakika gündem: TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Lokman Aylar Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Lokman Aylar Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aylar beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Kasım Pekacar, Şırnak Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan ile kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Temaslarına Cizre'de başlayan Aylar şehit yakınlarını ziyaret ederek, ailelerle görüştü, onlara vakıf olarak yanlarında olduklarını belirtti.

Daha sonra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret eden Aylar ve beraberindeki heyet MHP Şırnak İl Başkanlığına geçti.

Burada Genel Merkez MKYK üyesi Beşir Tatar ve MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ile görüşen Aylar Silopi ilçesinin Bostancı köyünde Kıbrıs Gazisi Abdi Türkan'ı evinde ziyaret etti.

Vakfın Şırnak şubesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Aylar, Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aylar geçmişte şehirlerde yaşanan terör saldırılarına değinerek, "Gördüm ki, devlet yeniden bir Şırnak inşa etmiş. Çok güzel çalışma yapılmış. Evler, yollar eski halinden daha güzel. Terör etkisinin kaybolduğunu gördüm. Bu ülke için bedel ödeyen bir gazi olarak bu beni çok mutlu etti." dedi.

TÜGŞAV Şırnak Şube Başkanı Mert Yiğit Türkan da, şehit yakınları ve gazilere ulaşacaklarını, onların sorunlarıyla ilgileneceklerini belirtti.

Türkan kendilerine destek sunan Genel Başkan Lokman Aylar ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Son dakika gündem: TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu
Son dakika gündem: TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu
Son dakika gündem: TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu
Son dakika gündem: TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar Şırnak'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

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