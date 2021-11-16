Son dakika haberleri! Tomarza Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi hizmeti verilmeye başlandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Tomarza Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi hizmeti verilmeye başlandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Sağlık
Son dakika haberleri! Tomarza Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi hizmeti verilmeye başlandı

Son dakika haberleri: Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde, endoskopi ve kolonoskopi hizmeti verilmeye başlandığı bildirildi.

TOMARZA, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde, endoskopi ve kolonoskopi hizmeti verilmeye başlandığı bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde vatandaşları uzun süre beklemekten kurtaran endoskopi yöntemi ilk defa uygulandı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Adem Karabacak, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Esranur Çetin ve ameliyat ekibi, vatandaşlara hizmet vermekten duydukları memnuniyeti anlattı.

Hastanede gerçekleştirilen başta sünnet, fıtık kesesi onarımı ve kıl dönmesi ameliyatları ile endoskopi ve kolonoskopi gibi tıbbi işlemlere Tomarza ve çevre ilçelerin yanı sıra Kayseri merkezden de ilgi olduğunu belirten Karabacak, bu nedenle randevularının yoğunlaştığını kaydetti.

İlçe sakinleri ise emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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