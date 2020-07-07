Son dakika haberleri: TOKAT Yolda buldukları yavru tilkiye evlerinde bakıp ekiplere teslim ettiler
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Son dakika haberleri: TOKAT Yolda buldukları yavru tilkiye evlerinde bakıp ekiplere teslim ettiler

Gelen son dakika haberlerine göre Yolda buldukları yavru tilkiye evlerinde bakıp ekiplere teslim ettilerTOKAT'ta yaşayan Metin Yıldırım, bahçesine giderken bulduğu yavru tilkiye evlerinde bir gece baktıktan sonra Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

07.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:20

Yolda buldukları yavru tilkiye evlerinde bakıp ekiplere teslim ettiler

TOKAT'ta yaşayan Metin Yıldırım, bahçesine giderken bulduğu yavru tilkiye evlerinde bir gece baktıktan sonra Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kent merkezinde özel bir firmada çalışan evli ve 3 çocuk babası Metin Yıldırım (37), dün akşam saatlerinde küçük oğlu Muhammed Taha Yıldırım (5) ile bahçelerini sulamaya giderken yol üzerinde çalılıklarda yavru tilki buldu. Yavru tilkiyi evlerine götürerek besleyen Yıldırım ailesi, hayvana bir gece evlerinde baktı. Yıldırım, ertesi gün ise yavru tilkiyi doğal yaşamına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Tilkiyi oğlu ile birlikte fark ettiklerini belirten Metin Yıldırım, Çalılıkların arasında bir tilki yavrusu gördük. Tahminen 3-4 aylık. Evimizde bir gece misafir ettim. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdik. Oğlumla tilki arasında güzel bir bağ oldu. Vahşi bir hayvan değil de yıllardır evde bir kedi besliyormuş gibi bir bağ oluştu. Hatta yatağa bile birlikte girdiler. Süt içerse Muhammed ona da süt içirdi. Çikolata yiyorsa ona da yedirmek istedi. Sanki evde tilki değil de kedi besledik dedi.

Minik Muhammed Yıldırım ise boncuk ismini verdiği tilkiyi çok sevdiğini söyleyerek, Onunla oynadık, süt içtik ve birlikte yattık. Onu çok seviyorum diye konuştu.

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Son dakika haberleri: TOKAT Yolda buldukları yavru tilkiye evlerinde bakıp ekiplere teslim ettiler

Kaynak: DHA

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