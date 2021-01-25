Son dakika haberleri: Teröristin üzerindeki kroki, toprağa gömülü mühimmatı ortaya çıkardı
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Son dakika haberleri: Teröristin üzerindeki kroki, toprağa gömülü mühimmatı ortaya çıkardı

25.01.2021 16:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:50
Son dakika haberleri: Teröristin üzerindeki kroki, toprağa gömülü mühimmatı ortaya çıkardı

Son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'da, 4 ay önce etkisiz hale getirilen, 'Doktor Amara' kod adlı terörist Müzeyyen Aydın'ın üzerinde bulunan krokiden yola çıkılarak düzenlenen operasyonda, şehir merkezlerinde eylemlerde kullanılacak mühimmat ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da, 4 ay önce etkisiz hale getirilen, 'Doktor Amara' kod adlı terörist Müzeyyen Aydın'ın üzerinde bulunan krokiden yola çıkılarak düzenlenen operasyonda, şehir merkezlerinde eylemlerde kullanılacak mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 4 ay önce düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen, 'Doktor Amara' kod adlı terörist Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan kroki incelendi. Krokide belirlenen yer için Bağlar ilçesi Yeşildallı Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda; şehir merkezlerinde düzenlenecek eylemlerde kullanılacak, toprağa gömülü 14 havan mühimmatı, 2 uzun namlulu tüfek ve bu silaha ait 4 şarjör ile 115 fişek ele geçirildi. Havan mühimmatı, yerinde imha edilirken, diğer malzemelere el koyuldu. 


Son dakika haberleri: Teröristin üzerindeki kroki, toprağa gömülü mühimmatı ortaya çıkardı
Son dakika haberleri: Teröristin üzerindeki kroki, toprağa gömülü mühimmatı ortaya çıkardı
Son dakika haberleri: Teröristin üzerindeki kroki, toprağa gömülü mühimmatı ortaya çıkardı
Son dakika haberleri: Teröristin üzerindeki kroki, toprağa gömülü mühimmatı ortaya çıkardı
Son dakika haberleri: Teröristin üzerindeki kroki, toprağa gömülü mühimmatı ortaya çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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