Son dakika haberleri! Tekirdağ'a yeni emniyet müdürü
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'a yeni emniyet müdürü

Son dakika haberleri! Tekirdağ'a yeni emniyet müdürü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık Tekirdağ İl Emniyet Müdürü olurken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ise yurt dışı misyonlarına yapılan İçişleri Müşaviri atamaları ile Bosna Hersek-Saraybosna'ya atandı.

Tekirdağ'ın Yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık Kimdir?

Mehmet Hakan Fındık, 1970 Yılında Ankara İlinde doğdu. 1988 yılında Ankara Polis Koleji, 1992 yılında Ankara Polis Akademisinde mezun oldu. 1992 yılında Komiser Yardımcısı olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı. Sırasıyla İstanbul, Batman, İstanbul Etiler PMYO, İstanbul Şükrü Balcı POMEM' de çeşitli rütbelerde görev aldı. Mehmet Hakan Fındık, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli iken, 25 Ekim 2016 tarihli Müşterek Kararname ile Naklen-Terfien Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri! Tekirdağ'a yeni emniyet müdürü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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