Son dakika haberleri | Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı
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Son dakika haberleri | Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı

Son dakika haberleri | Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KAYSERİ'de fiziksel engelli gibi davranarak dilencilik yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu Abdullah C. (25), zabıta tarafından yakalandı.

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KAYSERİ'de fiziksel engelli gibi davranarak dilencilik yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu Abdullah C. (25), zabıta tarafından yakalandı. Abdullah C.'nin üzerinden 380 TL çıktı.

Kentte zabıta ekipleri, ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, tekerlekli sandalyeye oturan Afganistan uyruklu Abdullah C.'nin, fiziksel engelli taklidi yaparak insanlardan para istediğini tespit etti. Yakalanan Abdullah C.'nin üzerinden 380 TL çıktı. Abdullah C., İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.


Son dakika haberleri | Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı
Son dakika haberleri | Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı
Son dakika haberleri | Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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