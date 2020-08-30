Son dakika haberleri! - Tayvan'da 3 yaşındaki çocuk uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi Son dakika haberleri... - Tayvan'da 3 yaşındaki çocuk uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi Tayvan'daki uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın boynuna dolanması sonucu metrelerce havaya yükseldi.

- Tayvan'da 3 yaşındaki çocuk uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi

TAİPEİ - Tayvan'daki uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın boynuna dolanması sonucu metrelerce havaya yükseldi.

Tayvan'ın Hsinchu şehrindeki Nanliao Körfezi'nde bugün gerçekleştirilen uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu büyük bir uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından açılan uçurtma şiddetli rüzgar sonucu aniden havaya yükselince küçük çocuğun boynuna dolandı. Çocuk, boynuna dolanan uçurtma ve şiddetli rüzgar sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikte saniyelerce havada savruldu. Çevrede bulunan vatandaşlar, rüzgarın şiddetini azaltması ile uçurtmayı aşağı çekerek, küçük çocuğu kurtardı. Yetkililer, çocuğun yaşanan olayda hafif şekilde yaralandığını, uçurtmanın boynuna dolanması sonucu hafif kesiklerin ve morlukların oluştuğunu aktardı.

Kaynak: İHA