Zeytinburnu'nda geçen yıl iddiaya göre kendisine cinsel istismarda bulunan ve çektiği görüntülerle tehdit eden eniştesini öldüren Canan Atlı'ya 'Haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuklanan Canan Atlı, 'Çocuğum ortada kaldı, çocuğuma kim bakacak' dedi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Canan Atlı ve avukatları katıldı. Duruşmada konuşan sanık avukatı Alper Uysal, "Müvekkilimiz sokaklarda su ve çiçek satarak hayatını geçindirmektedir. Müvekkilimiz maktul tarafından birden fazla kez cinsel saldırıya uğramış ve bu saldırılar kayda alınmıştır. Çaresiz kalmıştır. Maktul müvekkilimizin kızına da aynı şeyi yapmakla tehdit etmiştir. Sanık olay günü yine gelip müvekkilimizden bira parası istemiş, vermeyince parasını alıp yağmalamıştır. Yine tehditte bulunmuştur. Müvekkil öldürme düşüncesiyle hareket etmemiş kendisine yönelik eylem ve kızına karşı tehdit için korkutmak istemiştir. Kasten öldürme suçundan değil kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

"ÇOCUĞUMA KÖTÜ ŞEYLER YAPACAKTI, ÇOK KORKTUM"

KARAR VERİLDİ

İDDİANAMEDEN

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