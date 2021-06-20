Son dakika haberleri! Suya gömülen tek katlı evde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri! Suya gömülen tek katlı evde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri! Suya gömülen tek katlı evde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de sağanak yağış sonrası suya gömülen tek katlı evde mahsur kalan 70 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arnavutköy'de sağanak yağış sonrası suya gömülen tek katlı evde mahsur kalan 70 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağışın ardından ilçe genelinde birçok noktada su baskınları ve dere taşkınları meydana gelmişti. Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Züleyha Demir de ölümden döndü. Yaşlı kadın, göle dönüşen bölgede suya gömülen tek katlı evinde mahsur kaldı. Yaklaşık 1 metreye kadar ulaşan yağmur suyundan çıkamayan yaşlı kadın, Arnavutköy İtfaiyesi tarafından yapılan çalışma sonucunda mahsur kaldığı evden kurtarıldı. Sular arasından çıkartılan yaşlı kadın daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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