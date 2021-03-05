Son dakika haberleri: Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı (2)
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Son dakika haberleri: Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı (2)

05.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:39
Son dakika haberleri: Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı (2)

Son dakika haberler... ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da, bir sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Yonca B.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Samsun'da, bir sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Yonca B. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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