Son dakika haberleri: Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı (2)

Son dakika haberler... ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da, bir sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Yonca B.